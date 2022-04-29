خاص
الوسيط… محامي المواطن أمام الإدارة
المنتوج الوظيفي مجال مهم لإبراز جدلية الحقوق والواجبات في إطار العلاقة بين الطرفين جانب من الندوة التي عقدتها اخيرا مؤسسة الوسيط (خاص) لا يخفي محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسة هو العمل على بلورة تحول فعلي في علاقة المواطن بالإدارة، بما يضمن كرامته ويلمس من خلالهأكمل القراءة »
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