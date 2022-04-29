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خاص

الوسيط‭… ‬محامي‭ ‬المواطن‭ ‬أمام‭ ‬الإدارة

منذ 30 ثانية
محمد بنعليلو يقدم استراتيجية المجلس (خاص)
المنتوج‭ ‬الوظيفي‭ ‬مجال‭ ‬مهم‭ ‬لإبراز‭ ‬جدلية‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين جانب من الندوة التي عقدتها اخيرا مؤسسة الوسيط (خاص) لا‭ ‬يخفي‭ ‬محمد‭ ‬بنعليلو،‭ ‬وسيط‭ ‬المملكة،‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬المؤسسة‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بلورة‭ ‬تحول‭ ‬فعلي‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬المواطن‭  ‬بالإدارة،‭  ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬كرامته‭ ‬ويلمس‭ ‬من‭ ‬خلاله‭أكمل القراءة »


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