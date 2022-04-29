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الصباح الفني

حمدان تعتذر للمغاربة

منذ 31 ثانية
نفت الفنانة الأردنية ميس حمدان أن تكون قد قصدت الإساءة للشعب المغربي، مؤكدة أن إشارتها إلى رباط الحذاء لمساعدة أحد المتصلين في برنامج تقدمه، من أجل أن تدله على العاصمة المغربية، زلة لسان. وقالت في أحد تصريحاتها، والتي تدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي إن الكل يعلم مدى عشقها للمغرب، “أعتقدأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية
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