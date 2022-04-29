الصباح الفني
حمدان تعتذر للمغاربة
نفت الفنانة الأردنية ميس حمدان أن تكون قد قصدت الإساءة للشعب المغربي، مؤكدة أن إشارتها إلى رباط الحذاء لمساعدة أحد المتصلين في برنامج تقدمه، من أجل أن تدله على العاصمة المغربية، زلة لسان. وقالت في أحد تصريحاتها، والتي تدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي إن الكل يعلم مدى عشقها للمغرب، “أعتقدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا