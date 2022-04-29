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اشويكة: الدراما أصبحت سخيفة
قال إن “موالين الشكارة” باتوا يهيمنون على المجال عبر المخرج إدريس اشويكة عن استيائه من المستوى الذي وصلت إليه الدراما المغربية، موضحا “لقد أصبحت الدراما عبارة عن مجموعة من الطرائف والنكات، والارتجالات السخيفة، التي تأتي فقط لملء الفترة الزمنية المخصصة، لا شيء أكثر من ذلك”. ودخل المخرج إدريس اشويكة علىأكمل القراءة »
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