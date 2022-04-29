fbpx
اذاعة وتلفزيون

اشويكة: الدراما أصبحت سخيفة

منذ دقيقة واحدة
قال إن “موالين الشكارة” باتوا يهيمنون على المجال عبر المخرج إدريس اشويكة عن استيائه من المستوى الذي وصلت إليه الدراما المغربية، موضحا “لقد أصبحت الدراما عبارة عن مجموعة من الطرائف والنكات، والارتجالات السخيفة، التي تأتي فقط لملء الفترة الزمنية المخصصة، لا شيء أكثر من ذلك”. ودخل المخرج إدريس اشويكة علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة