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الرياضة

خفيفي يقترب من الوداد

منذ 16 ثانية
اتفاق مع اللاعب وجبران يغيب عن قمة الجيش اقترب عبد الله خفيفي، لاعب مولودية وجدة، من الدفاع عن ألوان الوداد، بداية من الموسم المقبل. وذكر مصدر مطلع أن المكتب المسير للفريق البيضاوي، توصل إلى اتفاق مع خفيفي يلتحق بموجبه بالوداد بداية من الميركاتو الصيفي، إذا رفع عنه قرار المنع منأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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