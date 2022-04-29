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الرياضة

المتوكل في قرعة “الكان” النسوي

منذ 12 دقيقة
ستكون نوال المتوكل، البطلة الأولمبية في ألعاب القوى بلوس أنجلوس في 1984، حاضرة في عملية سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب 2022. ووجهت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” الدعوة إلى المتوكل، الوزيرة السابقة لشباب والرياضة، للمشاركة في عملية سحب القرعة، اليوم (الجمعة)، بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط،أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة
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