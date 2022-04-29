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الرياضة

“كاف” تنصف حكم الوداد وبلوزداد

منذ 15 ثانية
اعتبرت أن الفريق الجزائري لا يستحق ضربة جزاء أنصفت لجنة الحكام، التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» حكم مباراة الوداد الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري، لحساب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة الحكام وقفت على جميع الحالات والقرارات المتخذة، ليتبين لها أن الحكم المصري أمين عمر كانأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية
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