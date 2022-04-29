الرياضة
الجواهري يتبرأ من فوضى “دونور”
تقرير حول خسائر الملعب في مباراة الرجاء والأهلي والبرلمان يدخل على الخط كشف مصدر مطلع عن تفاصيل اجتماع لجنة تتبع مركب محمد الخامس، مع مدير شركة “كازا إيفنت”، محمد الجواهري، بقاعة الاجتماعات، التابعة للمجلس الحضري للبيضاء. وأفاد مصدر مطلع، أن هذا الاجتماع هو دوري وعاد، طلب قبل مباراتي الوداد والرجاء،أكمل القراءة »
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