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الرياضة

عودة سريعة لتمارة للقسم الثاني

منذ 3 دقائق
فرحة كبيرة بعد الصعود والاتفاق المراكشي يقترب من إنجاز تاريخي حجز وداد تمارة بطاقة الصعود إلى القسم الثاني، رغم هزيمته أمام جمعية المنصورية، أول أمس (الأربعاء)، بهدف لواحد، لحساب الدورة 28 من منافسات بطولة القسم الوطني هواة. واستفاد وداد تمارة من تعثر مطارده المباشر وداد قلعة السراغنة، صاحب المركز الثالث،أكمل القراءة »


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