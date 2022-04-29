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اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” تبث “الفقاعة”

منذ 25 ثانية
بثت منصة “نتفليكس” فيلم “الفقاعة” (The Bubble)، لمؤلفه ومخرجه جاد أبتاو، الذي يدعو في قالب كوميدي ساخر إلى الدخول إلى عالم صناعة السينما، خلال جائحة كورونا. وقال موقع “العربي الجديد” إن هذه دعوة غير مباشرة لكشف عمليات التصوير وكواليسها، التي تجري أحداثها في فندق “كليفتون هاوس” اللندني، إذ يشتبك عددأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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