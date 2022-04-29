اذاعة وتلفزيون
رأفت تتبرأ من حفل خيري
هددت باللجوء إلى القضاء لاستغلال اسمها في جمع التبرعات أكدت الفنانة لطيفة رأفت أنها ستلجأ إلى القضاء، من أجل وضع حد لما تعرضت له من استغلال اسمها وشهرتها في الترويج لحفل خيري سيتم تنظيمه بهدف جمع التبرعات لفائدة الأشخاص المعوزين وفي وضعية صعبة بمناسبة عيد الفطر. وتبرأت الفنانة لطيفة رأفتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا