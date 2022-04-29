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اذاعة وتلفزيون

رأفت تتبرأ من حفل خيري

منذ 27 ثانية
هددت باللجوء إلى القضاء لاستغلال اسمها في جمع التبرعات أكدت الفنانة لطيفة رأفت أنها ستلجأ إلى القضاء، من أجل وضع حد لما تعرضت له من استغلال اسمها وشهرتها في الترويج لحفل خيري سيتم تنظيمه بهدف جمع التبرعات لفائدة الأشخاص المعوزين وفي وضعية صعبة بمناسبة عيد الفطر. وتبرأت الفنانة لطيفة رأفتأكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية
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