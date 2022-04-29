وطنية
اختلالات في إدارة الضرائب تسائل العلوي
تعيينات مثيرة للجدل ورفض تفويض الإمضاء إلى المكلفين بالمديريات الجهوية وصلت اختلالات التدبير والتسيير في بعض مديريات الضرائب، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن رصدها في تقارير سابقة، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. واختارت النقابة الوطنية للمالية المنضوية، تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إثارة الموضوع من جديد،أكمل القراءة »
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