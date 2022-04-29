اذاعة وتلفزيون
خديجة البيضاوية تعاني السرطان
فاجأت الفنانة الشعبية خديجة البيضاوية جمهورها من خلال مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه مواجهتها لأزمة صحية بعد إصابتها بمرض السرطان. وناشدت الفنانة خديجة البيضاوية بمساعدتها في ظل المحنة الصحية التي تعانيها، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من جمهورها متمنين لها الشفاء العاجل. يشار إلىأكمل القراءة »
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