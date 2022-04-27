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أمطار الربيع… عودة الحياة
التساقطات أنعشت الزراعات الربيعية وأحيت المراعي وملأت السدود ساهمت التساقطات الأخيرة، إلى جانب التدابير الحكومية الخاصة بالبرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر الجفاف، في إنعاش آمال الفلاحين، وإعادة الحياة إلى الحقول والضيعات، وملء حقينة السدود، وتجاوز شبح العطش في عدد من المناطق. كما ينتظر أن تساهم أيضا في إنقاذ الزراعاتأكمل القراءة »
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