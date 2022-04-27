حوادث
مداهمة مصنعين سريين لـ “الماحيا”
أنهت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، أخيرا، أنشطة معملين تقليديين اتخذهما أصحابهما فضاء لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة في عز شهر الصيام. وحسب مصادر “الصباح”، فإن نجاح العملية الأمنية تم إثر قيام عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لزاوية الشيخ بإقليم بني ملال، بمداهمة معملين سريين لتصنيع وتقطير مسكر “الماحيا” بجماعةأكمل القراءة »
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