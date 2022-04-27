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حوادث

45 سنة لعصابة أطلقت النار على الدرك

منذ 50 ثانية
حاول أفرادها تهريب كميات مهمة من المخدرات قبل نصب كيمن لهم بمكناس قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد حكم مستأنف، مع خفض العقوبة السجنية في حق ثلاثة متهمين من 20 سنة سجنا إلى 15، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائهم تعويضا قدره 1000 درهم، لتورطهم فيأكمل القراءة »


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