حوادث
45 سنة لعصابة أطلقت النار على الدرك
حاول أفرادها تهريب كميات مهمة من المخدرات قبل نصب كيمن لهم بمكناس قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد حكم مستأنف، مع خفض العقوبة السجنية في حق ثلاثة متهمين من 20 سنة سجنا إلى 15، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائهم تعويضا قدره 1000 درهم، لتورطهم فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا