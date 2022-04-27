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حوادث

المسطرة الغيابية تؤجل ملف رئيس بلدية

منذ 20 ثانية
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح الاثنين الماضي، النظر في ملف متهمين بالاستيلاء على أملاك الغير بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، إلى 16 ماي المقبل، وذلك من أجل استكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق متهمين يوجدان في حالة فرار، وكذا إجراءات المساعدة القضائية، بتعيين محامين للبعضأكمل القراءة »


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