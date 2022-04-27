حوادث
إدانة جانحين بسيدي بنور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متورطين في عملية السرقة، وحكمت على المتهم الرئيسي بـ 6 سنوات سجنا، والثاني أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف المتهمين، إثر توصل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسيديأكمل القراءة »
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