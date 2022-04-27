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بانوراما

كوتـش: الاعتماد على الآخرين… عدم الاستقرار

منذ دقيقتين
قال مهدي العلوي الأمراني، مختص في علم النفس ومعالج أسري نسقي ل»الصباح» إن الشخص الذين يعتمد باستمرار على الآخرين يعيش نوعا من عدم الاستقرار النفسي، إذ يكون دائما لديه هاجس الخوف والقلق من تخليهم عنه. وأوضح العلوي الأمراني أنه نتيجة عدم قدرة الشخص على اتخاذ قرارات معينة في حياته والاعتمادأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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