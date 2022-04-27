بانوراما
وصفات كراميلا
المقادير : بسكويت مطحون زبدة مذابة علبة من حليب مركز ومحلى عصير ليمونة 250 غراما من الكريمة سائلة 6 قطع من الجبن ملعقة كبيرة شوكولاتة الدهن 2 ملاعق كبيرة من السكر كلاصي التزيين: شوكولا طريقة التحضير نضع البسكويت المطحون في إناء ونضيف إليه الزبدة ونمزج جيدا، ثم نضعه في قالب الكيك بشكلأكمل القراءة »
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