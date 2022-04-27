fbpx
بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 3 دقائق
المقادير : بسكويت مطحون زبدة مذابة علبة من حليب مركز ومحلى عصير ليمونة 250  غراما من الكريمة سائلة 6 قطع من الجبن ملعقة كبيرة شوكولاتة الدهن 2  ملاعق كبيرة من السكر كلاصي التزيين: شوكولا طريقة التحضير  نضع البسكويت المطحون في إناء ونضيف إليه الزبدة ونمزج جيدا، ثم نضعه في قالب الكيك بشكلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة