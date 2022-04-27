حوادث
“نايضـة” بكليـة الحقـوق بأكاديـر
اعتداء على رئيسة شعبة القانون الخاص لرفضها التوقيع على تجديد اعتماد ماستر “مثير للجدل” فضيحة شهدتها كلية الحقوق بأكادير، بطلها أستاذ، تفنن في عبارات السب والتهديد في حق رئيسة شعبة القانون الخاص، لإجبارها على التوقيع على ملف تجديد اعتماد الماستر الذي يشرف على تنسيقه، رغم عدم تقديم الطلب في الأجلأكمل القراءة »
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