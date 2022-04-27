حوادث
العثور على جثة داخل بئر بالناظور
استنفرت جثة في مرحلة متقدمة من التحلل عثر عليها، أول أمس (الاثنين)، داخل بئر مهجور بجماعة بني وكيل أولاد محند ضواحي إقليم الناظور، السلطات الأمنية والمحلية بالمنطقة. ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن السلطات الأمنية تلقت إشعارا من قبل أحد المواطنين بوجود جثة داخل بئر، بعدما تفاجأ أثناء زيارتهأكمل القراءة »
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