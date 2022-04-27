مجتمع
هيأة ترسم صورة قاتمة عن الجديدة
أصدرت اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بإقليم الجديدة بيانا، توصلت “الصباح” بنسخة منه، رصدت من خلاله وضعية تدبير وتنزيل السياسات العمومية بالإقليم. ووقفت الهيأة على العديد من الاختلالات منها تردي خدمات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل، خاصة ضعف الربط بشبكة التطهير السائل، وكذا وضع محولاتأكمل القراءة »
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