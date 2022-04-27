وطنية
عبد الجليل في مرمى نيران البرلمانيين
رفض كشف لائحة أصحاب “لكريمات” وأكد صرف دعم لهم بأزيد من 3 ملايير تهرب محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، من كشف لائحة أصحاب « لكريمات» الخاصة بوسائل نقل سيارات الأجرة، وحافلات النقل بين المدن، ما جعله موضوع تهجم من قبل البرلمانيين. ورغم إلحاح النائبة نادية تهامي، من التقدم والاشتراكيةأكمل القراءة »
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