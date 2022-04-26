وطنية
وزير سابق يتخلص من الخوف
لا يفهم لماذا يسكت وزراء عندما يكونون في موقع المسؤولية، عن قول «الحق» داخل اجتماعات المجالس الحكومية، والتعبير عن آرائهم بكل جرأة وحرية، ولا يفعلون ذلك، إلا لما يغادرون الحكومة، ويتحولون إلى «عاطلين حكوميين». مناسبة هذا الكلام، هو ما جاء على لسان عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الأسبق،أكمل القراءة »
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