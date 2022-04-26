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أسواق

طيران‭ ‬الإمارات‭” ‬تحتفل‭ ‬بعشرين‭ ‬سنة‭” ‬في‭ ‬المغرب

منذ 37 ثانية
تحتفل‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات‭”‬،‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬نقلت‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬2002،‭ ‬إلى‭ ‬اليوم،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3.4‭ ‬ملايين‭ ‬راكب‭ ‬على‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬رحلة‭ ‬بين‭ ‬البيضاء‭ ‬ودبي،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وفي‭ ‬نشرالثقافة‭ ‬والتقاليدالمغربية‭ ‬عبرالعالم،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭أكمل القراءة »


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