أسواق
طيران الإمارات” تحتفل بعشرين سنة” في المغرب
تحتفل “طيران الإمارات”، بمرور 20 سنة على بدء خدماتها في المغرب، حيث نقلت منذ أول رحلة لها في 2002، إلى اليوم، أكثر من 3.4 ملايين راكب على أزيد من 14 ألف رحلة بين البيضاء ودبي، ما ساهم في دعم حركة التجارة والسياحة في البلاد وفي نشرالثقافة والتقاليدالمغربية عبرالعالم، حسب ماأكمل القراءة »
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