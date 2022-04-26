وطنية
وفد حكومي في ضيافة رفاق الزاير
تسارع الحكومة الزمن من أجل انتزاع توقيع المركزيات النقابية على اتفاق اجتماعي، تطفئ من خلاله حدة الغضب الاجتماعي، الذي عمقته موجه غلاء المواد الأساسية، بسبب تداعيات لهيب أسعار المحروقات. وعلمت “الصباح” أن وفدا حكوميا يتكون من ثلاثة وزراء هم يونس السكوري، وزير الشغل والإدماج المهني، وفوزي لقجع، الوزير المكلفأكمل القراءة »
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