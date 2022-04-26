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وطنية

وفد‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬رفاق‭ ‬الزاير‭ ‬

منذ 3 دقائق
تسارع‭ ‬الحكومة‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتزاع‭ ‬توقيع‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬اجتماعي،‭ ‬تطفئ‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬حدة‭ ‬الغضب‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬عمقته‭ ‬موجه‭ ‬غلاء‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬لهيب‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭. ‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬وفدا‭ ‬حكوميا‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬وزراء‭ ‬هم‭ ‬يونس‭ ‬السكوري،‭ ‬وزير‭ ‬الشغل‭ ‬والإدماج‭ ‬المهني،‭ ‬وفوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭أكمل القراءة »


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