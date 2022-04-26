الرياضة
فحوصات جديدة لبوفال
يخضع سفيان بوفال، الدولي المغربي والمحترف بأنجي الفرنسي، لفحوصات طبية جديدة، لتحديد نوعية إصابته ودرجة خطورتها. وتعرض الدولي المغربي لإصابة في أوتار الركبة، خلال المباراة التي جمعت فريقه بباري سان جيرمان، الأربعاء الماضي، لحساب الدورة ال33 من منافسات الدوري الفرنسي، وأرغمته على مغادرة الملعب في حدود الدقيقة 14 على ناقلةأكمل القراءة »
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