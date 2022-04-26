الرياضة
مدرب جنوب إفريقيا يتوعد الأسود
توعد هوغو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، بهزم المنتخب الوطني ذهابا وإيابا، ضمن التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023. وقال بروس في تصريحات صحافية، إن منتخب «بافانا بافانا» يوجد على أفضل حال في الوقت الراهن، وتابع «علينا أن نهزم الأسود في المباراتين معا، فنحن نملكأكمل القراءة »
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