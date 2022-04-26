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أسواق

عروض‭ ‬بدون‭ ‬تسبيق‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ “‬إكسبو‭” ‬

منذ 33 ثانية
يمكن‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خصومات‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬والمستعملة‭ ‬من‭ ‬‮«‬رونو‮»‬‭ ‬و»داسيا‮»‬‭ ‬ عادت‭ ‬العلامتان‭ ‬التجاريتان‭ ‬الرائدتان‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السيارات‭ ‬المغربية‭ “‬داسيا‭” ‬و‭”‬رونو‭” ‬لتنظيم‭ ‬معرض‭ “‬رمضان‭ ‬إكسبو‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بفيروس‭ “‬كورونا‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الزبناء،‭ ‬منذ‭أكمل القراءة »


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