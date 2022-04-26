أسواق
عروض بدون تسبيق في رمضان “إكسبو”
يمكن الزوار من الاستفادة من خصومات على مجموعة من السيارات الجديدة والمستعملة من «رونو» و»داسيا» عادت العلامتان التجاريتان الرائدتان في سوق السيارات المغربية “داسيا” و”رونو” لتنظيم معرض “رمضان إكسبو”، بعد سنتين من الغياب بسبب تفشي الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”، وهو المعرض الذي يعرف إقبالا كبيرا من الزبناء، منذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا