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خاص

الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬يكرس‭ ‬عزلة‭ ‬الجزائر

منذ 34 ثانية
اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭  (‬أرشيف‭)‬
دعم‭ ‬واسع‭ ‬للمقترح‭ ‬المغربي‭ ‬وتكذيب‭ ‬أممي‭ ‬لادعاءات‭ ‬عسكر‭ ‬قصر‭ ‬المرادية‭ ‬ شكل‭ ‬الاعتراف‭ ‬الأمريكي‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء،‭ ‬والموقف‭ ‬الإسباني،‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬للجزائر‭ ‬و‭ ‬الجبهة‭ ‬الانفصالية‭. ‬وفشلت‭ ‬الجزائر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬التشويش‭ ‬على‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬ستيفان‭ ‬ديمستورا،‭ ‬المبعوث‭ ‬الشخصي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭أكمل القراءة »


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