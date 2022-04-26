خاص
الحكم الذاتي يكرس عزلة الجزائر
دعم واسع للمقترح المغربي وتكذيب أممي لادعاءات عسكر قصر المرادية شكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والموقف الإسباني، الأخير من مقترح الحكم الذاتي ضربة موجعة للجزائر و الجبهة الانفصالية. وفشلت الجزائر مرة أخرى في التشويش على اجتماع مجلس الأمن، الذي حضره لأول مرة ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأممأكمل القراءة »
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