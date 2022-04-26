“عائلة السنوسي” والحليسي في قلب فضيحة احتيال دولية

أعلنت شركة الأجيال ، وهي شركة تابعة للصندوق السيادي الكويتي، عن تعرضها للاحتيال من قبل شركة “Legler ” المغرب، المسماة حاليا بـ “LGM Denim” للنسيج والألبسة، والمؤسسة من قبل عائلة “السنوسي”، مطالبة إياهم، إلى جانب بنك إفريقيا (البنك المغربي للتجارة الخارجية أوف أفريكا BOA) بتعويض مالي قدره 220 مليون درهم إماراتي.

وأوضح موقع “ميديا 24” أن النزاع القائم بين الشركتين، يعود إلى 2008، حينما قامت “الأجيال”، المملوكة من قبل الهيئة الكويتية العامة للاستثمار، بشراء 20٪ من رأس المال المملوك لمجموعة “Financière Hatt”، والتابع لشركة “LGM Denim SA”، المعروفة سابقا باسم” Legler Maroc SA”، مؤكدة رفعها (الأجيال) للقضية إلى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.

وتابع المصدر ذاته، أن الشركة الكويتية تتهم عائلة “السنوسي” بالاحتيال عليها في هذه العملية الاستثمارية، التي كلفتها 220 مليون درهم، وذلك عن طريق تقديم صورة “خاطئة ومطمئنة” عن “LGM Denim”، لتشجيعها على الرهان على شركة مفلسة تمت تصفيتها في 2014.

ولا يتعلق الأمر، حسب “ميديا 24″، بالشركة المغربية المذكورة فقط، بل أيضا ببنك إفريقيا، الممول التاريخي للمؤسسات التابعة لعائلة السنوسي، والذي يترأسه الملياردير عثمان بنجلون، إذ اتهمته “الأجيال” بالاحتيال عليها في هذه القضية، موردة في السياق ذاته، اسم المفضل الحليسي، المدير العام لهذه المؤسسة البنكية، والموجود حاليا قيد الاعتقال بسجن عكاشة، على خلفية تورطه في ملف البرلماني “بابور الصغير”.

يسرى عويفي