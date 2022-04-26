الرياضة
وادي زم يغرق
ألحق به أولمبيك خريبكة الهزيمة 13 هذا الموسم أزم أولمبيك خريبكة وضعية سريع وادي زم في أسفل الترتيب، عندما فاز عليه بهدفين لواحد، في مباراة الديربي التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول. وظهر لاعبو أولمبيك خريبكة أكثر فعالية، من خلال السيطرةأكمل القراءة »
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