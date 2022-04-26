وطنية
مبديع يدعو إلى مراجعة الأجور العليا
فاجأ وزير سابق الجميع، بدعوته إلى مراجعة الأجور العليا لكبار المسؤولين، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية. وقال محمد مبديع، في افتتاح ندوة علمية نظمتها أكاديمية لحسن اليوسي، بتعاون مع الفريقين الحركيين بالبرلمان، مساء السبت الماضي، بضواحي سلا، إنه “لا يكفي الوقوف عند حدود توصيف تداعيات الأزمة، دون إعطاء بدائل وحلولأكمل القراءة »
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