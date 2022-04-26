الصباح الفني
قالوا
الطويل كتب الفنان صلاح الطويل تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “كن معتدلا كما الربيع، فلو لم يكن كذلك، لما كان أجمل الفصول” الرجوي كتبت الفنانة نجاة الرجوي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقولة لشمس التبريزي جاء فيها “ويأتي يوم تفرح فيه وكأنك لم تحمل الهم يوما”. حسون كتبت المغنيةأكمل القراءة »
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