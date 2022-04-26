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الصباح الفني

قالوا

منذ 29 ثانية
الطويل كتب‭ ‬الفنان‭ ‬صلاح‭ ‬الطويل‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كن‭ ‬معتدلا‭ ‬كما‭ ‬الربيع،‭ ‬فلو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كذلك،‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬أجمل‭ ‬الفصول‭”‬ الرجوي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬نجاة‭ ‬الرجوي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬مقولة‭ ‬لشمس‭ ‬التبريزي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ويأتي‭ ‬يوم‭ ‬تفرح‭ ‬فيه‭ ‬وكأنك‭ ‬لم‭ ‬تحمل‭ ‬الهم‭ ‬يوما‭”.‬ حسون كتبت‭ ‬المغنية‭أكمل القراءة »


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