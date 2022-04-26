الرياضة
“الماص” يؤزم الدفاع الجديدي
أرغم على التعادل بميدانه وأحداث شغب بعد المباراة تمكن المغرب الفاسي من العودة بتعادل ثمين من الجديدة، في المباراة التي جمعته أول أمس (الأحد) بالدفاع الحسني الجديدي (0-0)، ضمن الدورة 22 من البطولة الوطنية. وعرفت المباراة حضورا كبيرا لأنصار الفريقين، وشهدت تعزيزات أمنية مهمة، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الجماهير.أكمل القراءة »
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