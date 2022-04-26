الرياضة
استقالة ثانية بالزمامرة
شهد المكتب المديري لنهضة الزمامرة استقالة ثانية، بعد الأولى لرئيسه عبد السلام بلقشور. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الحسين العاميري، أمين المال بالمكتب المديري، قدم استقالته من منصبه، لتفادي الوقوع في حالة التنافي، لأنه مستشار في المجلس الترابي للمدينة. وأكد مصدر مسؤول أن العاميري، الذي يشغل منصب رئيس فرعأكمل القراءة »
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