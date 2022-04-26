الرياضة
الأهلي في قلب فضيحة بـ “كاف”
تصريحات لنائب رئيس المريخ تتهم المصريين بالتلاعب في نتائج المباريات فجر محمد سيد أحمد، نائب رئيس المريخ السوداني، فضيحة من العيار الثقيل، حين قال إنه تم الاتفاق مع الأهلي المصري في دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، على أن يفوزوا ذهابا وإيابا على ماميلودي صانداونز والهلال السوداني، وأن يفوتوا آخر مباراةأكمل القراءة »
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