الرياضة
مباراة بالبطولة النسوية تنتهي بمخفر الشرطة
اعتداء على الحكمات من قبل لاعبات آسا اندلعت أحداث شغب مأساوية مباشرة بعد نهاية مباراة شباب أطلس خنيفرة النسوي أمام اتحاد أسا زاك، ضمن الدورة قبل الأخيرة، من منافسات بطولة القسم الأول للكرة النسوية، بانتصار إناث خنيفرة بأربعة أهداف لثلاثة. وتسبب تصرف لا رياضي لحامل أمتعة اتحاد أسا الزاك رفقةأكمل القراءة »
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