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وطنية

مهرجانات‭ ‬محدودة‭ ‬لنقابة‭ ‬المخارق‭  ‬في‭ ‬فاتح‭ ‬ماي

منذ 16 ثانية
في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قررت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المركزيات‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬يوم‭ ‬فاتح‭ ‬ماي،‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ ‬للتنديد‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتعثر‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬تنظيم‭ ‬مهرجانات‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬المقرات،‭ ‬وعدم‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭. ‬ وأكد‭ ‬رفاق‭ ‬الميلودي‭ ‬المخارق،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬قواعده‭ ‬العمالية،‭أكمل القراءة »


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