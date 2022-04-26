وطنية
مهرجانات محدودة لنقابة المخارق في فاتح ماي
في الوقت الذي قررت العديد من المركزيات الخروج في مسيرات يوم فاتح ماي، بعد سنتين من الغياب، بسبب جائحة كوفيد، للتنديد بالأوضاع الاجتماعية، وتعثر الحوار الاجتماعي، قرر الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم مهرجانات محدودة في المقرات، وعدم الخروج في مسيرات. وأكد رفاق الميلودي المخارق، في بيان موجه إلى قواعده العمالية،أكمل القراءة »
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