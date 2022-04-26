الرياضة
جمعان في يوم واحد لاستقالة أيت منة
سيعقدان اليوم ويفتتحان بإعلان تنحي الرئيس يعقد شباب المحمدية لكرة القدم جمعين عامين، اليوم (الثلاثاء)، بداية من الثالثة عصرا بأحد فنادق المدينة، أحدهما عاد، والثاني استثنائي. وتشكل نقطة استقالة الرئيس هشام أيت منة، أبرز محطة في الجمع العام الاستثنائي، وستكون في كلمته الافتتاحية، إذ تم إدراجها في أعلى ترتيب جدولأكمل القراءة »
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