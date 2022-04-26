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الرياضة

مناورات لإبعاد النهائي عن “دونور”

منذ دقيقتين
السنغال منافس قوي ومصر تخشى مواجهة الوداد بالبيضاء كشفت مصادر مطلعة وجود ضغوطات، لإبعاد ملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، من احتضان نهائي أبطال إفريقيا للنسخة الحالية. وستخوض أربعة أندية نصف نهائي المسابقة نفسها، إذ سيواجه الوداد الرياضي بيترو أتلتيكو الأنغولي والأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري. وينتظر أن تحسم الكنفدراليةأكمل القراءة »


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