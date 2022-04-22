الصباح الفني
مي عز الدين معجبة بالمغرب
أبدت الفنانة المصرية مي عز الدين إعجابها بذوق الشعب المغربي والثقافة المغربية. ونشرت عز الدين، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، تدوينة قالت فيها: ” اكتشفت أنني أحب منذ زمن طويل، العديد من الأمور المرتبطة بالثقافة المغربية، من طبخ وأغان وملابس… ذوقكم جميل جدا يا شعب المغرب”. وتم تداول التدوينةأكمل القراءة »
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