وطنية
قضاة في مواجهة تعليمات مسؤوليهم
الجباري: تجهيز القضايا المعروضة له طبيعة قضائية ولائية تخضع في أغلبها إلى سلطة هيأة الحكم أثارت تدوينات على صفحة نادي قضاة المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات بشأن العلاقة التي تربط المسؤول القضائي بالقاضي، في الممارسة المهنية وحدود تدخل المسؤول في عمل القاضي، هل هو سليم أم أنه يشكل ضغطا؟أكمل القراءة »
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