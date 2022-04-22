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اذاعة وتلفزيون

غفران: تعرضت لجلطة

منذ دقيقة واحدة
 كشفت الفنانة ليلى غفران أن تعرضها إلى جلطة كانت سببا وراء اختفائها لفترة عن المجال الفني، أثناء استضافتها في برنامج “كلام الناس في رمضان” على قناة “إم بي سي مصر” الاثنين الماضي. وقالت ليلى غفران “تعرضت إلى جلطة نتيجة كثير من الأمور الصعبة في حياتي، وكانت عبارة عن تراكمات داخلية لأنني منأكمل القراءة »


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