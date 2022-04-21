fbpx
ملف الصباح

جامع لفنا… “حلاقي” حتى السحر

منذ 53 ثانية
مراكشيون حولوا الحدائق إلى فضاءات للعب الورق وعزف “لتقيتيقات” حول طبق “طنجية” تعود أغلب المراكشيين على قضاء ليال بيضاء خلال شهر رمضان، وعدم الخلود إلى النوم، إلا بعد تناول وجبة السحور، سيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة، إذ يسهرون الليل من خلال عادات تختلف من شخص إلى آخر، ومن عائلةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 53 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة