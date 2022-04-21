ملف الصباح
جامع لفنا… “حلاقي” حتى السحر
مراكشيون حولوا الحدائق إلى فضاءات للعب الورق وعزف “لتقيتيقات” حول طبق “طنجية” تعود أغلب المراكشيين على قضاء ليال بيضاء خلال شهر رمضان، وعدم الخلود إلى النوم، إلا بعد تناول وجبة السحور، سيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة، إذ يسهرون الليل من خلال عادات تختلف من شخص إلى آخر، ومن عائلةأكمل القراءة »
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