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الرياضة

تذاكر الرجاء والوداد… تفاصيل الفوضى

منذ 44 ثانية
غضب بعد طرحها في شبابيك خاصة والرجاء يتبرأ واجتماع مع السلطات لرأب الصدع شهدت الساعات القليلة الماضية، احتقانا جماهيريا كبيرا، بسبب تذاكر مباراتي الرجاء والوداد الرياضيين، في إياب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، بعدما أصرت الشركة المكلفة بتدبير ملعب محمد الخامس، طرحها في الشبابيك عوض الأنترنت، بمبرر تزوير التذاكر. وعبرتأكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية
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