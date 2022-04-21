مجتمع
الممرضون ينهون الإضراب
بعد مرحلة متوترة بين الممرضين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي استثنتهم من النقاشات الأخيرة مع الأطباء، إضافة إلى تعرض كثير منهم إلى تعسفات بعدد من المدن، ناهيك عم وصفوه بـ “بهرجة الوزير”، الذي أطلق تسجيل الكاميرا، وشرع في محاسبتهم أمام الجميع، بمستشفى طنجة، حان وقت تسوية مشاكل الممرضين وتقنيي الصحة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا