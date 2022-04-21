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مجتمع

الممرضون‭ ‬ينهون‭ ‬الإضراب

منذ 14 ثانية
بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬متوترة‭ ‬بين‭ ‬الممرضين‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬التي‭ ‬استثنتهم‭ ‬من‭ ‬النقاشات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬الأطباء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعرض‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬تعسفات‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المدن،‭ ‬ناهيك‭ ‬عم‭ ‬وصفوه‭ ‬بـ‭ “‬بهرجة‭ ‬الوزير‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬تسجيل‭ ‬الكاميرا،‭ ‬وشرع‭ ‬في‭ ‬محاسبتهم‭ ‬أمام‭ ‬الجميع،‭ ‬بمستشفى‭ ‬طنجة،‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬تسوية‭ ‬مشاكل‭ ‬الممرضين‭ ‬وتقنيي‭ ‬الصحة،‭أكمل القراءة »


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