ملف الصباح
تطوان وطنجة… لهو وتسكع
إقبال على الشواطئ ومحلات بيع الملابس ومقاه تغص بعشاق السوداء المركزة بعد موسمين من القيود التي فرضتها جائحة “كورونا”، التي جعلت الكثير من مظاهر السهر تختفي بفعل فيروس أدخل الرعب في النفوس وأتى على حياة كثيرين بالمغرب وخارجه، استعادت الأجساد التواقة إلى الانطلاق في ليالي شهر الصيام، في رمضان الجاري،أكمل القراءة »
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