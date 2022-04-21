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مجتمع

أرباب‭ ‬النقل‭ ‬غير‭ ‬المرخص‭ ‬بتاهلة‭ ‬غاضبون‭ ‬

منذ دقيقتين
أغضب‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬سيارات‭ ‬تنقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬جماعة‭ ‬تاهلة‭ ‬للدواوير‭ ‬البعيدة،‭ ‬فعاليات‭ ‬مدنية‭ ‬طالبت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬ومصالح‭ ‬الدرك‭ ‬بالتعامل‭ ‬بالليونة‭ ‬اللازمة‭ ‬مع‭ ‬الأمر،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬مرخصة‭ ‬للتكفل‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬متربة‭ ‬صعبة‭ ‬الولوج‭ ‬لدواوير‭ ‬موغلة‭ ‬في‭ ‬التهميش‭.‬ رد‭ ‬فعل‭ ‬جمعيات‭ ‬محلية،‭ ‬أعقب‭ ‬توالي‭ ‬احتجاجات‭أكمل القراءة »


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