مجتمع
أرباب النقل غير المرخص بتاهلة غاضبون
أغضب تضييق الخناق على سائقي سيارات تنقل الأشخاص من مركز جماعة تاهلة للدواوير البعيدة، فعاليات مدنية طالبت السلطات المحلية ومصالح الدرك بالتعامل بالليونة اللازمة مع الأمر، خاصة في غياب وسائل نقل مرخصة للتكفل بذلك في طرق متربة صعبة الولوج لدواوير موغلة في التهميش. رد فعل جمعيات محلية، أعقب توالي احتجاجاتأكمل القراءة »
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