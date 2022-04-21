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وطنية

مجلس الأمن يفتح ملف الصحراء

منذ 35 ثانية
عقد مجلس الأمن، أمس ( الأربعاء) جلسة مغلقة حضرها لأول مرة، ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة مينورسو، وخصصت لبحث التطورات الميدانية بالصحراء المغربية، واستعراض عمل البعثة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار. ويتزامن انعقاد اجتماع مجلس الأمن، الذي ترأسه بريطانيا هذا الشهر، لبحث ملفأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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